Sallusti candidato sindaco di Milano | l’idea di Salvini che potrebbe piacere a Meloni per il dopo Sala

Alessandro, direttore de Il Giornale e biografo di Giorgiaessere ilpapabile per la corsa a Palazzo Marino. Per il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo, è infatti l’uomo giusto per consentire alla destra di riprendersi, sedici annila sconfitta di Letizia Moratti. La rivelazione è del Foglio, secondo il qualedi candidare il giornalista non può che essere gradita anche alla premier. Non è la prima volta che esce il nome di: alle ultime elezioni comunali (2021) era già stato avanzato, ma lui declinò la candidatura e il centrodestra scelse Luca Bernardo (il primario di Pediatria all’ospedale Fatebenefratelli al centro delle polemicheche ammise di andare in reparto armato). Era stato Silvio Berlusconi, dieci anni fa, a proporrecomedella città meneghina.