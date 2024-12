Thesocialpost.it - Ritrovata morta a Ovada Franca Caruzzo, la donna scomparsa a Masone nei giorni scorsi

Dopodi ricerche è arrivata la notizia più brutta: è stato ritrovato ail corpo senza vita di, 65 anni,dail 15 dicembre. Lo hanno comunicato in queste ore i Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme (Alessandria), competente per territorio. Il cadavere si trovava fuori città, in una zona poco frequentata, nelle vicinanze del torrente Orba. Ad avvisare i militari, nel tardo pomeriggio del 23 dicembre, un passante.Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa proprio nel giorno della VigiliaLa salma è stata trasportata all’obitorio di Alessandria, a disposizione della Procura. Dalle prime informazioni non si dovrebbe trattare di morte violenta.Il 15 dicembre laera stata avvistata da un conoscente alla stazione ferroviaria proprio di