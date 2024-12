Iltempo.it - Olivia Paladino, "il fisco vuole 29 milioni": bomba debiti sull'Hotel Plaza

"Il29di euro da", nota per essere compagna dell'ex premier Giuseppe Conte, capo del Movimento 5 stelle. Lo scrive Open mettendo sotto alla lente il bilancio 2023, finalmente approvato "fra mille difficoltà", relativo all'attività di famiglia, il grand, che "raddoppia il rosso e rischia di chiudere". Dalle carte emerge la "finanziaria che rischia di travolgere la proprietaria",, "e la sorella Cristiana con cui divide il controllo. Le due sorelle, che oggi hanno il controllo dell'impero immobiliare costruito dal padre Cesare, stanno accumulando perdite in ogni società controllata e sono pure inseguite dalitaliano perdi vecchie tasse non pagate", si legge nell'articolo. Le criticità che emergono sono evidenti, tanto che "anche i revisori dei conti non hanno potuto dare il via libera al bilancio delse non con riserva".