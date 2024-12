Giornalettismo.com - o3, l’ennesimo passo in avanti di OpenAI verso l’AGI

Leggi su Giornalettismo.com

Nel mese di settembre, l’azienda di San Francisco aveva annunciato il primo mattoncino per la costruzione dell’Intelligenza Artificiale Generale (AGI). Si chiamava o1 e, nel giro di pochissimi mesi, si è già arrivati a un’ulteriore evoluzione. Nelle scorse ore, infatti,ha annunciato l’arrivo del modello o3, l’evoluzione del precedente e che ha mostrato enormi passi inper quel che riguarda il calcolo e la risoluzione di problemi matematici. Si tratta di due metriche fondamentali per comprendere quanto un LLM sia in grado di avvicinarsi al ragionamento di un essere umano. LEGGI ANCHE > Alla fine,è stata multata dal Garante Privacy italiano Manca qualcosa nel mezzo? Piccolo “fuori tema”:è passata dal modello o1 a quello o3, saltando o2. Il motivo è piuttosto semplice: il nome “o2” è di proprietà di una compagnia telefonica attiva nel Regno Unito, in Spagna e altri Paesi europei (e fu anche sponsor della squadra di calcio dell’Arsenal).