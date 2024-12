Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Venezia: le probabili formazioni

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei vogliono sfruttare il fattore casalingo per inseguire il titolo, ma occhio ai lagunari in forte crescita.vssi giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI partenopei sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva sperando di chiudere l’anno in testa alla classifica. La squadra di Conte, dopo il ko casalingo contro l’Atalanta, ha collezionato quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, mettendo insieme tredici punti che valgono l’attuale secondo posto in classifica.I lagunari sono la squadra più in forma della parte bassa della classifica. Lo dimostrano i cinque punti conquistati nelle ultime tre gare, tra cui il pareggio esterno contro la Juventus, che hanno ridato forza e consapevolezza all’undici di Di Francesco non più fanalino di coda.