Linkiesta.it - L’Italia invierà armi all’Ucraina anche l’anno prossimo

Il sostegnoè quello che distingue le democrazie mature e responsabili dagli Stati canaglia e dai Paesi politicamente fragili già caduti nel mondo illiberale.mantiene fede al suo atlantismo e al suo occidentalismo garantendo approvvigionamenti militari a Kyjiv almeno per un altro anno.Il Consiglio dei ministri, infatti, su proposta del presidente Giorgia Meloni e dei ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto, ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, fino al 31 dicembre 2025. Si tratta principalmente di proiettili, missili per l’antiaerea, artiglieria e ricambi del materiale già fornito.