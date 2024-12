Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Fiorentina: le probabili formazioni

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bianconeri cercano continuità per risalire la corrente, mentre i viola devono rialzarsi per non uscire dalla zona Champions.vssi giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELe vittorie contro Cagliari, in Coppa Italia, e Monza, nell’ultimo turno di campionato, si spera siano l’inizio di una lunga serie per i bianconeri dopo i tanti pareggi che li hanno momentaneamente estromessi dalla lotta scudetto. Va da sè che la squadra di Thiago Motta non possono permettersi altre battute d’arresto se non vogliono compromettere anche la corsa al quarto posto.Momento delicato per i viola che, dopo un filotto di vittorie in rapida serie, si sono seduti incassando due sconfitte consecutive.