Tvplay.it - Juventus, tre anni di Allegri sono una zavorra: date tempo a Thiago Motta

Leggi su Tvplay.it

Bisogna daredopo che laha concesso trea Massimiliano, che hanno lasciato soltanto una Coppa ItaliaLa stagione di alti e bassi dellaha generato diverse polemiche da parte di tifosi e addetti ai lavori. Questo perché il mercato ha portato diversi giocatori forti e, dunque,è chiamato a rendere quella bianconera una squadra dominante in Italia e in Europa. Ma il calcio non funziona così, non basta comprare i giocatori e sperare che un allenatore in pochi mesi formi una squadra di altissimo livello in grado di vincere dando spettacolo., trediuna(LaPresse) Tvplay.itLa Juve deve dare, che non ha la bacchetta magica. Il club ha avviato una rivoluzione culturale dopo trein cui, con, non si è gettata alcuna base, si è attuato più un gioco speculativo più che identitario e rappresentano una