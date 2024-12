Lanazione.it - Invalidità, rivoluzione per le visite. Le Commissioni mediche traslocano

nazionale da gennaio. Per la verifica della situazione dilesaranno accentrate alla sede Inps di Firenze e non più distribuite in maniera capillare nelle sedi Asl. Che cosa cambia? "Persone oggettivamente fragili che potevano rivolgersi agli sportelli locali dovranno invece sobbarcarsi un ’viaggio’ non agevole". È il timore espresso dalla Cgil, tramite una nota a firma di Giancarla Casini (Cgil Firenze), Mirella Dato (Fp Cgil Firenze) ed Emio Fabbri (Inca Firenze). Si tratta dell’ultima riforma in merito, che invero prevede anche passaggi online che dovrebbero agevolare le pratiche, ma ciò non abbassano la temperatura della preoccupazione: il via sperimentale tra qualche giorno in nove province italiane, tra cui Firenze. Pur condividendo l’impianto della riforma, il sindacato denuncia "gravi criticità che rischiano di compromettere l’efficacia e l’accessibilità dei servizi per le persone con disabilità, per loro stessa natura fragili di fronte alle maglie della burocrazia italiana".