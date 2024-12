Ilrestodelcarlino.it - Il neo assessore Campaniello: “Tram in via Ugo Bassi, a marzo finiamo”

Bologna, 24 dicembre 2024- “Cambia l’alla Mobilità, ma non la linea dell’amministrazione”. Michele, ex capogruppo Pd in Comune oggi neo titolare dei Trasporti dopo le dimissioni di Valentina Orioli, ha le idee chiare sui dossier e già fa sapere che la sicurezza stradale sarà la stella polare del suo nuovo incarico. BOLOGNA. Cantiere delin via Ugo, il nuovo anno anno parte con alcune novità sui bus. “Vogliamo migliorare il servizio, anche alla luce dei cantieri attivi in città. Il trasporto pubblico locale è una nostra priorità”. C’è il rischio che il biglietto dell’autobus aumenti? “Sto a quanto detto dalla collega al Bilancio, Roberta Li Calzi: il fondo nazionale del trasporto pubblico avrebbe necessità di 800 milioni per compensare il rincaro dei costi e l’inflazione, mentre la cifra messa a bilancio è di 120 milioni.