Thesocialpost.it - Grottammare, donna di 30 anni travolta e uccisa da un treno Freccia: ritardi e disagi

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia proprio nel giorno della Vigilia di Natale in Italia: a, in provincia di Ascoli Piceno, unadi circa 30è morta dopo essere stata investita edalla8810 di Trenitalia mentre si trovava sui binari della stazione.Leggi anche: “Sei incinta?”. Grande Fratello, Signorini gela tutti in diretta e lei risponde cosìSono al momento in corso le indagini della Polfer per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto alle 9:52 sulla linea Bologna-Lecce. La Polfer ha autorizzato la circolazione tra San Benedetto e Cupramarittima sul binario dei dispari con marcia cautelativa ambito fermata di. I viaggiatori sono stati spostati dalche ha investito lasulla9806 (Bari-Milano), che oggi ferma anche a, Pesaro e Forlì.