Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni: "Nel 2025 dobbiamo costruire un'Italia forte e ambiziosa"

“Un calorosoo a tutti, affinché questo periodo possa rappresentare un momento di tranquillità, speranza e gioia, permettendoci di affrontare il futuro con rinnovata fiducia e ottimismo.” Queste le parole del premierin un videomessaggio natalizio. “Prendiamoci un momento per ricaricare le energie, perché ilci riserverà sfide altrettanto significative, e insieme dovremo continuare ae capace di sognare in grande”, ha proseguito.Leggi anche: Inoltre, il primo ministro ha espresso un sincero riconoscimento ai lavoratori dei servizi essenziali. “Ci sono persone che, anche durante queste festività, non potranno trascorrere del tempo con i propri cari e continueranno a dedicarsi al servizio della comunità. Penso ai membri delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, ai medici e agli operatori sanitari, così come a tutti i lavoratori, pubblici e privati, che garantiscono, anche in questo periodo festivo, i servizi fondamentali per i cittadini.