Giubileo 2025 la Porta Santa è aperta Papa Francesco | Si dischiuda la porta della speranza – Il video

sta per aprire laBasilica di San Pietro, dando ufficialmente il via al, l’anno durante il quale i fedeli, secondo la fede cattolica, potranno recarsi a Roma per espiare i propri peccati. Il pontefice sarà il primo a varcare la soglia. Alla cerimonia seguirà la messanotte di Natale, presieduta sempre da. Le celebrazioni si svilupperanno nel periodo che inizia oggi, 24 dicembre, e termina il 6 gennaio 2026. Ildi quest’anno è dedicato allae, in particolare, alla fine di tutte le guerre.L’iniziocerimoniaIl pontefice è arrivato nella Basilica di San Pietro, poco prime delle 19, in sedia a rotelle. È stato fatto sedere di fronte alla. Poi ha iniziato la benedizione dei fedeli, apparendo subito molto affaticato.