Lettera43.it - Federica Pellegrini: «Sono di destra, moderata. Forte solidarietà femminile con Meloni»

Leggi su Lettera43.it

Reduce dal secondo posto a Ballando con le Stelle,si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando dell’esperienza nel programma condotto da Milly Carlucci e ovviamente della sua carriera da nuotatrice (con annessi gossip), ma anche delle sue idee politiche. La ‘Divina’ ha detto di essere di «», affermando di sentire una «» con Giorgia.Giorgia(Getty Images).su: «Spero che una donna faccia grandi cose per le donne»Parlando con il Corriere della Sera,ha detto che suo papà era di, meno moderato di lei. «Democristiano o missino? Non era democristiano. Però c’era attenzione anche alle idee dell’altra parte. Era molto appassionato alla politica, in casa entravano giornali e libri di orientamenti diversi».