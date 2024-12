Federica Pellegrini | Mandai un paparazzo per incastrare Magnini Ceccon? Un provocatore

Leggi su Open.online

Il nuoto è il suo primo ricordo: «Ho tre anni, l’istruttrice di nuoto vuole che metta la testa sotto l’acqua per fare le bolle, a me non piace, lei si spazientisce». E non poteva che essere così per l’ex campionessa. Che si racconta ad Aldo Cazzullo e ad Arianna Ravelli in un’intervista sul Corriere. Dalla famiglia, di destra come lei che ammette di essere di «destra moderata», ai trionfi in vasca. E in mezzo gli amori, i tradimenti e poi la scelta di entrare nella Fondazione Giulia Cecchettin, dal nome della studentessa uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta condannato in primo grado all’ergastolo.La famiglia, dal nonno campione di lotta al padre paràè cresciuta in una famiglia non ordinaria. Il nonno era un campione di lotta greco-romana: «Sarebbe potuto andare alle Olimpiadi, ma doveva decidere se dedicarsi allo sport o lavorare: con cinque figli da mantenere, rinunciò».