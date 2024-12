Terzotemponapoli.com - Dionigi: “L’Atalanta mi sembra pronta per il miracolo”

Davide, ex attaccante del Napoli, attualmente allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb. L’ex attaccante ha parlato in generale del campionato di Serie A. Ha dato una lettura anche di quello di Serie B. Di seguito le sue dichiarazioni.su Inter Como“Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, nella ripresa l’Inter è entrata con un piglio diverso. Il Como però l’ha giocata alla pari”.sulla lotta Scudetto“Quest’anno è una bella lotta. Non ci sarà una squadra che vincerà a mani basse.miper il, come il Verona di Bagnoli. La vedo matura per provare a fare l’impresa”.Gennaio è alle porte: chi ha bisogno di intervenire?“Gennaio sta perdendo incisione nelle varie rose. Si vince o si perde in estate.