Sport.quotidiano.net - Con il ritorno dell’esterno a gennaio, in lista ci sarebbe un ’over’ di troppo: tre i papabili di taglio. Cambiaghi al rientro, serve spazio. Karlsson, Moro e Iling a rischio

Leggi su Sport.quotidiano.net

, è tempo di sfoltire. Il mercato è alle porte e i vertici rossoblù si preparano a definire la strategia, insieme ai rinnovi degli uomini mercato: perché il tempo è stato dalla loro parte e ha dato loro ragione, con un Bologna competitivo per l’obiettivo di confermarsi tra le pretendenti all’Europa. In estate, complice una preparazione condizionata dall’emergenza infortuni e una prima parte di stagione chearrivata dopo Europeo e Copa America, competizioni da sempre foriere di problemi fisici futuri, la dirigenza rossoblù ha optato per una rosa lunga. Rosa inizialmente impostata per il 4-3-3. Ma da riequilibrare dopo il passaggio al 4-2-3-1. Pobega e Freuler compongono la linea mediana, Aebischer ed El Azzouzi rientreranno a inizioe c’è. Senza mezzali c’è pocoper Urbanski e Fabbian, dato anche ildi Ferguson e Odgaard, preferiti sulla trequarti.