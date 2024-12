Cinque acquisti estivi della Premier League che hanno impressionato finora

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-23 21:24:00 Giorni caldissimi in redazione!Vento. Piovere. Canzoni di Michael Buble su Spotify. Il conto alla rovescia per il Natale è ormai iniziato e, con i festeggiamenti in pieno svolgimento, l’estate potrebbe sembrare una vita fa.Ma proprio come le ftà natalizie significano fare il punto su ciò che si ha, la metàstagioneè un momento buono come un altro per riflettere.Vale a dire, quali delle tante, tante acquisizioni del mercato estivo.Eccoaffari che sembrano aver funzionato.pic.twitter.com/PI3YDYBpqZ— Foresta di Nottingham (@NFFC) 22 dicembre 2024Nikola Milenkovic (Nottingham Forest)Con un’imponente altezza di 6 piedi e 5 pollici, Milenkovic è difficile da non notare. Ma l’impatto del difensore serbo da quando è arrivato al Forest dalla Fiorentina è altrettanto notevole.