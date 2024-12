Iltempo.it - Ascolti Tv, la Rai brinda per Natale. Super De Martino, vola Porro

Leggi su Iltempo.it

Glie i dati Auditel di ieri, 23 dicembre 2024, in prima serata vedono lo speciale Cena dicondotto da Antonella Clerici, con Gianni Morandi e Stefano De, conquistare complessivamente il 20.5% di share pari a una media di 3.273.000 spettatori, programma più visto in prime time. Su Canale 5 il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ha invece totalizzato una media di 2.055.000 telespettatori pari a uno share del 16.3%, in calo rispetto a sette giorni fa (Grande Fratello Night: 22.1% - 777.000, Live: 15.8% - 483.000) Su Rai 2, il film Mulan ha ottenuto 1.702.000 telespettatori con uno share del 9.6%. Su Rai3 Il nome della rosa con Sean Connery e Christian Slater ha siglato il 5.2% pari a 910.000 spettatori.