Amerigo Vespucci ad Abu Dhabi | tappa natalizia del tour mondiale della Marina Militare

Al termine di due giorni di navigazione da Doha, l'Amerigo Vespucci è giunta al porto di Abu Dhabi. Ad accogliere la nave scuola, le autorità locali e l'ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara. Il veliero "più bello del mondo" sosterà in porto fino al 5 gennaio, prima di mettersi in rotta verso Gedda. "Questa è una tappa speciale, la tappa di Natale, delle feste, la tappa dedicata agli affetti - le parole del comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai -, quelli di chi tornerà in Italia e quelli di chi è venuto qui a trovarci, a passare il Natale insieme a noi". Come di consueto, anche ad Abu Dhabi sarà allestito il Villaggio Italia, l'expo itinerante che accompagna il tour nel suo viaggio.