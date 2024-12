Anteprima24.it - VIDEO/ Napoli, malore al volante al Vomero: morto nel mezzo della folla per lo shopping natalizio

Tempo di lettura: < 1 minutoDramma a, nelle strade dell’antivigilia di Natale. Un automobilista accusa une muore. Vani i tentativi di rianimarlo sul posto.Accade in via Recco al, nel pieno del mercatino di Antignano. Tutto si consuma in pochi istanti, nelle vie brulicanti per lodel cenone. L’uomo, un 79ennezona, è alla guida di una Twingo blu. Accanto a lui c’è la moglie. In prossimità di una curva si sente male, e perde il controllovettura. Di fronte ha un muro, su cui ferma la sua corsa. Ttravolge uno scooter posteggiato. I soccorsi sono chiamati subito.Arrivano i sanitari del 118, ed anche la polizia municipale. A nulla servono però le manovre dei soccorritori. L’uomo spira nel. Si formano capannelli di curiosi, ma presto si sciolgono.