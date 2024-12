Iltempo.it - Via libera del Cdm: Carbone nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate

Il Consiglio dei ministri ha dato il viaalla nomina deldopo le dimissioni di Ernesto Maria Ruffini: si tratta di Vincenzo, attuale vicevicario e capoa divisione Contribuenti. Classe 1963 e laurea in Giurisprudenza con abilitazione all'esercizioa professione forense,entra nell'Amministrazione finanziaria nel 1990. Nel 1999 è vincitore del concorso per 162 dirigenti presso il Ministeroe Finanze e dai primi anni 2000, a seguito'istituzionee Agenzie fiscali, ricopre numerosi incarichi dirigenziali in, sia a livello centrale sia regionale. In particolare, dal 2005 è alla guida'ufficio Contenzioso tributario presso la Direzione centrale Normativa e Contenzioso dove successivamente assumerà anche l'incarico di capo ufficio Registro.