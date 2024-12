Iltempo.it - Usa, team Trump punta ad uscire da Oms dal primo giorno

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Ildi transizione di Donaldsta spingendo per fargli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) daldella nuova amministrazione. Lo scrive il Financial Times, citando membri deldel tycoon, che avrebbero parlato dell'intenzione di annunciare un ritiro dall'organismo sanitario globale in occasione dell'insediamento del presidente eletto, il 20 gennaio. L'uscita eliminerebbe la principale fonte di finanziamenti dell'Oms."L'America lascerà un vuoto enorme nel finanziamento e nella leadership della salute globale. Non vedo nessuno che colmerà il buco", ha affermato Lawrence Gostin, professore di salute globale alla Georgetown Law, aggiungendo che il piano di ritirarsi "il" sarebbe "catastrofico" per la salute globale.