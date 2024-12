Lanazione.it - Tavarnuzze, derby spettacolare. Rimonta vincente dell’Isolotto

Si è chiuso il girone di andata nel campionato di Seconda Categoria. Nel Girone F grande lotta alle spalle della capolista Poggio a Caiano. Alle vittorie di Rinascita Doccia (2-0 esterno sul Monterappoli) e Sesto Calcio (1-0 casalingo sull’Avane), risponde il Daytona, che in casa supera per 1-0 il Real Peretola con la rete di Zdrava e mantiene il secondo posto. Vincono in casa anche La Lanterna (2-1 contro La Querce) e la Laurenziana (1-0 sull’Atletica Castello). Il Cobra Kai pareggia 1-1 sul campo del San Giusto. Nel Girone Etra Imprunetae Grevigiana, con i padroni di casa che si sono imposti per 3-2, grazie alle reti di Conti, Salvadori e Marcucci; per gli ospiti a segno Fiumi e Balatri. Vincono in casa la capolista Isolotto (2-1 insulla Sambuca), il Casellina (3-0 sul San Giusto Le Bagnese), il Mercatale (3-2 sulla Florence) e la Sales (2-1 contro la Luigi Meroni).