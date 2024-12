Ilgiorno.it - Supermercati aperti il 24, 25 e 26 dicembre 2024 a Milano e in Lombardia: orari e indirizzi utili

Tra menù natalizi da completare e regali dell’ultimo momento, è facile trovarsi a cercareanche durante le festività. Ci si accorge sempre troppo tardi di aver dimenticato qualcosa per cenoni e pranzi con amici e parenti. Per fortuna, alcunirimangonoper una spesa dell’ultimo minuto il giorno di Natale o a Santo Stefano. Ma attenzione: glidi apertura dei punti vendita possono variare, e non tutti i negozi seguiranno le stesse regole. Ecco una guida aglidelle principali catene della grande distribuzione ae inper il 24, 25 e 26. Prima di uscire, però, il consiglio è sempre lo stesso: controllate il sito ufficiale o fate una telefonata per una conferma sull’apertura del punto vendita più vicino a voi per evitare giri a vuoto.