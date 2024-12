Ilveggente.it - Sinner fa il doppio gioco: tifosi a bocca aperta

Jannik, impossibile non notarlo: lo hanno capito tutti.Avrebbe potuto fare delle scelte completamente diverse, Jannik. E se le avesse fatte non avremmo un nostro connazionale, oggi, al timone del ranking Atp. Se al bivio avesse imto un’altra strada, però, molto probabilmente avremmo un altro campione di sci per cui fare il tifo adesso, oppure un calciatore con tanti scudetti nel curriculum.fa il(LaPresse) – Ilveggente.itJannik avrebbe potuto essere una moltitudine di cose, ma ha scelto di essere un tennista. Questo sebbene avesse dimostrato, in passato, di avere innumerevoli talenti e di essere portato per il calcio e per lo sci tanto quanto abbiamo scoperto esserlo, poi, per il tennis. Non si è mai pentito della sua scelta di mollare tutto e partire per Bordighera con la sua fidata racchetta, dice, ma non ha mai smesso di coltivare, al tempo stesso, il suo amore per le altre discipline sportive.