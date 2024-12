Ilfattoquotidiano.it - Percepiamo i migranti come altro da noi: il racconto generico dei media sui naufragi lo sottolinea

di Rosamaria Fumarola“Strage dinel Mediterraneo, almeno settanta morti” è il titolo di un articolo di non troppo tempo fa pubblicato su un nostro noto quotidiano. Ci parla in una lingua generica dell’astratta morte di un numero imprecisato di esseri umani, di cui non vengono forniti né i nomi né i cognomi, periti nel tentativo di raggiungere l’Italia. Questa mancanza di dati personali ci racconta in maniera nient’affatto implicita molte cose, prima fra tutte quale sia la narrazione di tali eventi che istanno facendo al paese: viene diffusa una notizia che riguarda uomini evidentemente percepitidiversi, al punto tale che non si ritiene necessario diffonderne le generalità.Se volessimo scendere un po’ più nel particolare ci sarebbe da domandarsimai questi uomini, migrati appunto dall’Africa, siano percepiti dagli italianida sé e la risposta potrebbe essere che ciò dipende in primo luogo dal colore della loro pelle, ma soprattutto ed è questa la ragione vera, dal fatto che sono dei disgraziati, non valutati in quanto esseri umani, ma solo nella misura in cui siano portatori o meno di beni che al nostro sistema potrebbero fare comodo.