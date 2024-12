Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Olympic Roma-Florentia 13-12. Vittoria pesante dei capitolini in ottica play-out

Il posticipo dell’undicesima giornata, la terzultima del girone d’andata, della stagione regolare dellaA1dimaschile riserva ladella Training Academy, che piega per 13-12 la Rari Nantese sale a quota 8 in classifica, a -3 dai gigliati, allungando nei confronti di Nuoto Catania ed Onda Forte, destinate, a quanto pare, a duellare per evitare la retrocessione diretta.Nel primo quarto iindirizzano il match, partendo a tutta ed allungando subito sul 2-0 e poi sul 5-1, arrivando al primo intervallo sul 5-2. In avvio di seconda frazione itornano subito sul +4, ma nel finale laaccorcia e si arriva a metà gara sul 6-4.Nel terzo periodo si assiste ad un continuo botta e risposta tra le due formazioni: per tre volte i padroni di casa vanno sul +3, ed ogni volta i toscani tornano a -2, fino al 9-7.