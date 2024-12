Ilgiorno.it - Milano città smoke free, lo pneumologo Boffi: “I tabagisti inquinano quanto i motori d’auto”

Leggi su Ilgiorno.it

, 23 dicembre 2024 – “Come cittadino e come scienziato non posso che essere favorevole a questo divieto, anche se dovrà essere fatto rispettare. Mi sento orgoglioso per il fatto chepossa essere unamodello”. Roberto, responsabile della Pneumologia dell’Istituto nazionale dei tumori die presidente della Società Italiana di Tabaccologia (Sitab), torna al 2016, a uno studio sull’inquinamento a Brera. Che cosa emerse? “È stato dimostrato che nelle ore serali si registra nella zona pedonale di Brera un inquinamento superiore rispetto alle vicine strade aperte al traffico, come via San Marco o via Pontaccio. Questo avviene a causa del fumo di sigaretta all’aperto, sulle strade o nei dehors dei locali, che contribuisce per il 7% all’inquinamento di una grossacome