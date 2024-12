Pronosticipremium.com - Milan nel mirino, Roma al lavoro: Cristante ultimo tassello da recuperare

Leggi su Pronosticipremium.com

L’aria dello Stadio Olimpico sembra far decisamente bene alladi Claudio Ranieri che dopo la prestazione incolore contro il Como, nell’ennesima trasferta senza vittorie, ha schiantato per 5-0 il Parma, regalandosi un Natale più sereno. Ilda fare è ancora tanto soprattutto ed il recente passato impone cautela, ma i giallorossi potrebbero aver imboccato la giusta via, soprattutto adesso che la rosa è tornata quasi completamente a disposizione.La gestione di Dybala sta procedendo nel migliore dei modi, con l’argentino che è finalmente tornato ad essere decisivo con una doppietta ed un assist che ha permesso di ricordare a tutti quando sia fondamentale per la. Con il Parma sono tornati anche Koné e Hummels, che con il passare delle partite si stanno dimostrando sempre più centrali nel progetto di Ranieri.