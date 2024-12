Agi.it - Meloni all'inaugurazione di piazza Pia: "Capaci di piccoli miracoli civili"

AGI - Alla vigilia dell'apertura della Porta Santa e a due giorni da Natale, Roma si riappropria di una nuovaPia che diventa la più grande area pedonale della Capitale, con una capienza totale di 150 mila persone. Si tratta di una delle opere simbolo del Giubileo. "Un piccolo miracolo civile", lo ha definito la presidente del Consiglio Giorgia, presente alla cerimonia per la riapertura diPia e del prolungamento del sottopasso di Lungotevere in Sassia a Roma. Il 'metodo Giubileo' "Abbiamo messo attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, ha spiegato. "Lo possiamo chiamare 'metodo Giubileo' e dimostra che le cose si possono fare bene e velocemente. La pubblica amministrazione può stupire e sa farlo quando è motivata da grandi obiettivi come è questo evento storico.