Ma vietare il fumo serve a qualcosa?

Dal primo gennaio 2025 a Milano sarà vietato fumare all’aperto in tutte le aree pubbliche, incluse le strade e i tavolini esterni di bar e ristoranti, a meno che non ci si trovi ad almeno 10 metri dalle altre persone presenti, pena una multa fino 240 euro. Apriti cielo. La notizia è stata accolta da schiere di fumatori in rivolta, fiumi di sarcasmo e pesantissime critiche all’amministrazione comunale di Beppe Sala. Ma al di là dell’impossibilità pratica di effettuare i controlli (a meno di non voler impegnare manipoli di vigili armati di righello in ogni vicolo meneghino) e della disciplina marziale necessaria per rispettare le regole (se una persona si avvicina a un fumatore quest’ultimo cosa deve fare, mettersi a correre per riguadagnare i dieci metri di distanza?), la questione che viene posta da molti è un’altra.