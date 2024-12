Ilgiorno.it - L’omaggio di Bellano ad Andrea Vitali: lo scrittore diventa cittadino benemerito

(Lecco) - In attesa del debutto del suo personaggio più celebre, il maresciallo Maccadò, sulle reti Rai in quattro episodi di una fiction che lo vedrà protagonista, tocca al suo creatorericevere il premio didella “sua”che ha contribuito, come pochi altri prima di lui, a rendere celebre. Il premio gli verrà consegnato il prossimo 2 gennaio nel corso di una cerimonia al Palasole, insieme ai membri della Congregazione San Vincenzo De Paoli e della Polisportivaanche loro benemeriti per decisione dell’amministrazione comunale. “Come sempre i candidati sono stati scelti dalla commissione fra le varie segnalazioni presentate dalla cittadinanza e, successivamente, votate dal Consiglio comunale - spiega il sindaco Antonio Rusconi - I riconoscimenti saranno consegnati in occasione del tradizionale concerto di Capodanno, che si terrà la sera del 2 gennaio al Palasole, con l’esibizione della Lake Como Orchestra, diretta dal maestro Roberto Gianola”.