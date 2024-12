Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: dominio di Haugan sulla Gran Risa. Azzurri lontani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA14.21 Seconda vittoria in carriera per Timon, che quest’oggi è stato semplicemente imbattibile. Prima manche dominata per il norvegese che ha attaccato anche nella prima metà della seconda prova, gestendo poi nel finale. Seconda posizione per Meillard al terzo podio della stagione.14.19 Questa la classifica finale dellodell’:1. TimonNOR 1:45.402. Loic MEILLARD SUI 1:46.53 +1.133. Atle Lie MCGRATH NOR 1:46.66 +1.264. Henrik KRISTOFFERSEN NOR 1:46.71 +1.315. Samuel KOLEGA CRO 1:46.72 +1.326. Clement NOEL FRA 1:47.29 +1.897. Manuel FELLER AUT 1:47.31 +1.918. Dave RYDING GBR 1:47.44 +2.049. Daniel YULE SUI 1:47.59 +2.1910. Albert POPOV BUL 1:47.77 +2.3711. Fabian AX SWARTZ SWE 1:47.81 +2.