Liga, l’Atletico Madrid vola in testa. Il Real vince contro il Siviglia ed è secondo

Roma, 23 dicembre 2024 – Nella cornice del Lluis Companys,sconfigge il Barcellona in rimonta e si prende ladella classifica in solitaria. Dopo essere passato in svantaggio a seguito della rete di Pedri al 30’,non molla e prima aggancia i blaugrana con de Paul, poi porta a casa i tre punti grazie alla rete decisiva di Sørloth, segnata al 96’. Prima di questa sfida, Simeone non aveva mai vinto a Barcellonail Barça, ma c’è sempre una prima volta e per il mister argentino non poteva essere migliore di questa. Con questo risultato, infatti,sale al primo posto in classifica in solitaria. Per il Barcellona, invece, quellal’Atleti è stata la terza sconfitta consecutiva in casa per la prima volta dal 1965. Tutto facile per il, che al Bernabeu supera il4-2 e rimane a una sola lunghezza dalla prima posizione.