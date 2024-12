Ilfattoquotidiano.it - Landini a La7: “Cancellare la legge Fornero? Altro che balle, il governo Meloni la sta peggiorando”

“Non solo non hanno cambiato la, ma la stanno“. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7.ha criticato le mosse delsul Tfr, poi ha attaccato: “Al di là delleche stanno raccontando, a 64 anni con 20 anni di contributi, ci si può andare ora in pensione, ma ill’ha peggiorata. Hanno alzato la soglia. Le persone con part-time involontario dovranno andare in pensione a quasi 70 anni. Senza dirlo stanno aumentando l’età pensionabile”.Video La7L'articoloa La7: “lache, illa sta” proviene da Il Fatto Quotidiano.