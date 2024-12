Lanazione.it - La Toscana premia gli spaghetti di Lari. “Risorsa per lo sviluppo del territorio”

(Pisa), 23 dicembre 2024 – “Siamo davvero felici per questo traguardo”. Non nasconde la sua soddisfazione Dino Martelli per il nuovo riconoscimento che è stato dato al suo celebre pastificio di. La Regione infatti, fa sapere che ora, nella lista dei Prodotti agroalimentari della(Pat) c’è anche lo spaghetto made in. E’ per l’esattezza il prodotto numero 467 della lista che laha stilato con le eccellenze da riconoscere e promuovere. Perché? Risponde la storia. Nel borgo all’ombra del Castello dei Vicari a inizio 900 nacquero alcuni celebri pastifici, poi però, con l’avvento dell’industrializzazione del settore alimentare, solo i Martelli riuscirono a resistere ai cambiamenti. E della produzione artigianale votata all’eccellenza ne fecero una bandiera. Una bandiera gialla come quelle note confezioni vendute in tutto il mondo.