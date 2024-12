Lortica.it - La “Legge del Tre” nella vita quotidiana

Leggi su Lortica.it

Riflettendo sugli insegnamenti di Georges Ivanovi? Gurdjieff*, ho iniziato a osservare come la “del Tre” si manifestimia. Questo principio non è una teoria astratta, ma un modello che aiuta a decifrare il dinamismo della realtà attraverso tre forze fondamentali: attiva, passiva e riconciliante.Nel mio percorso di crescita personale, la forza attiva si traduce nel desiderio di miglioramento, quell’impulso che spinge a iniziare un cambiamento. La forza passiva è rappresentata dalle paure e dalle abitudini che spesso trattengono e rallentano questo processo. La forza riconciliante, invece, è la consapevolezza, una sorta di luce interiore che armonizza le due polarità, trasformando il conflitto in equilibrio.Osservare queste forze all’opera mi ha cambiato profondamente.