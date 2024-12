Sport.quotidiano.net - Kolasinac al top. Ederson in crescita. Fantasia Samardzic

CARNESECCHI 6. Attento nelle uscite, incolpevole sui gol. KOSSOUNOU 6. Chiude bene dalla sua parte, fa il suo. DJIMSITI 6. Sfortunato sul palo che gli nega il gol e poi sul contatto di Grassi che causa il rigore.6,5. Sfiora il gol, gioca di mestiere e fisico, il migliore dietro. BELLANOVA 6. Corre nel primo tempo ma nel secondo tempo cala. PASALIC 6. Gara di sostanza in mediana, ma non è De Roon.6,5. E’ partito lento, poi è cresciuto e ha preso in mano il centrocampo. ZAPPACOSTA 6,5. Serve l’assist per il gol di CDK con uno dei suoi cross da sinistra. DE KETELAERE 8. Due gol e tre cross che portano a un gol e a due pali. Dieci gol e nove assist stagionali. E’ diventato il leader. LOOKMAN 6,5. Festeggia il pallone d’oro africano con la sua 12 rete negli ultimi tre mesi.