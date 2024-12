Movieplayer.it - Knives Out 4 a rischio, Ryan Johnson non ne può più di Netflix

Il regista starebbe già pianificando il suo prossimo progetto dopo il terzo capitolo e non coinvolgerebbe la piattaforma digitaleOut 4 si farà? sembra molto improbabile. Nell'aprile del 2021,ha scosso il mondo del cinema annunciando l'acquisto dei diritti di due sequel diOut dallo sceneggiatore e regista Rianin un accordo del valore di 400 milioni di dollari. Un nuovo report (via The InSneider) indica cheprobabilmente non tornerà a lavorare perdopo l'uscita diOut 3 il prossimo anno e la fine del suo contratto. Infatti, ha già preparato il suo prossimo film, descritto come un "sci-fi originale", e molto probabilmente lo proporrà agli studios già nei prossimi mesi. A .