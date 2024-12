Metropolitanmagazine.it - Jesse Eisenberg dice che il ruolo di Lex Luthor in Batman v Superman ha danneggiato la sua carriera

Durante una chiacchierata con Dax Shepard sul podcast Armchair Expert, l’attoreha parlato dell’impatto negativo che ha avuto sulla suae sulla sua vita personale interpretare Lexin: Dawn of Justice. Nonostante si sentisse imbarazzato dall’ammissione,ha condiviso comeabbiala suae ha riassunto la sua esperienza dopo l’uscita del film come “deprimente“. “Ero in questo film di, e il film diè stato accolto male, e quindi io sono stato accolto male“. “Non l’ho mai detto prima, ed è un po’ imbarazzante ammetterlo, ma penso sinceramente che abbia effettivamentela miaperché sono stato accolto male in qualcosa di pubblico“. Ha continuato, aggiungendo che “nel settore, se sei in un film enorme, e non sei considerato bravo, le persone che scelgono chi mettere dopo nel loro film non ti selezioneranno“.