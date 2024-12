Scuolalink.it - Italia ultima per investimenti scolastici: allarme Svimez su denatalità e spopolamento nel Sud

Secondo il Rapporto2024, l’si posiziona all’ultimo posto tra le grandi economie europee per glinel settore dell’istruzione. Tra le cause principali, emergono lae lodelle aree del Mezzogiorno, che hanno determinato una riduzione significativa degli studenti nelle scuole del Sud, quasi doppia rispetto al Centro-Nord. Questo scenario solleva preoccupazioni sul futuro del sistema educativo, soprattutto nelle aree marginali, dove gli istituti rischiano di chiudere. Il sindacato Anief ha ribadito l’urgenza di affrontare queste criticità con interventi mirati, tra cui l’istituzione di organici aggiuntivi, il rafforzamento del tempo pieno e l’introduzione di politiche che promuovano la continuità didattica. Le soluzioni proposte mirano a sostenere il sistema scolastico nelle aree più vulnerabili, fornendo strumenti per contrastare la dispersione scolastica e migliorare le condizioni dell’istruzione nel Sud