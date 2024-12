Quotidiano.net - I titoli di studio più ricercati?. Elettronica, moda e legno

CACCIA ai giovani laureati in ingegneriae dell’informazione, diplomati del sistema, qualificati nell’indirizzo. Sono questi idipiù difficili da trovare nel 2024, con tassi di "irreperibilità" che arrivano al 70%. Tra i piùanche coloro che sono in possesso di una qualifica o di un diploma del sistema di istruzione e formazione professionale (Iefp): le imprese dell’industria e dei servizi ne vorrebbero assumere 2 milioni e 100mila, ma la metà fa fatica a trovarli. Lo rileva una ricerca di Unioncamere, in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo cui l’indirizzo economico è il corso di laurea più richiesto dalle imprese (205mila profili cercati). Seguono i diversi indirizzi di ingegneria: richieste 143mila entrate, suddivise nei 47mila laureati in ingegneria industriale, 43mila in ingegneria civile, 34mila in ingegneriae dell’informazione e 19mila in altri indirizzi.