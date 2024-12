Ilfattoquotidiano.it - Honda e Nissan confermano il matrimonio. L’accordo definitivo sarà siglato entro giugno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva la conferma definitiva:stanno lavorando su “un’integrazione aziendale attraverso la costituzione di una holding congiunta”. Che è il modo ‘studiato’ per dire che le due aziende sono pronte a fondersi e hanno già firmato un memorandum di intesa per avviare il processo tecnico che porterà al loro.Sullo sfondo le possibilità che risultano dall’unione fra grandi aziende, come maggiori economie di scala, sia a livello progettuale, sia a livello produttivo. E i soliti rischi, come la razionalizzazione, cioè la riduzione, della forza lavoro complessiva. Il sopracitato memorandum arriva a valle di un processo di interlocuzione che i due costruttori hanno avviato lo scorso 15 marzo su possibili sinergie in ambito di tecnologie come l’intelligenza artificiale e l’elettrificazione.