Ilfattoquotidiano.it - “Ho un accento italiano dopo aver subito un ictus. Ho perso la mia identità. Anche la mia risata non è più la stessa”: la disperazione di una madre britannica

Forse non tutti lo sanno ma esiste la sindrome dastraniero. Per capire bene di cosa si tratti c’è la storia, raccolta dal Daily Mail, della 58enneAlthia Bryden,di due figli. La signora addetta del servizio clienti di una grande azienda, in pensione da anni, ha avuto un problema di salute grave. Unle ha paralizzato la parte superiore destra del corpo.le prime cure in ospedale, i medici le hanno diagnosticato un’afasia, ossia una difficoltà con il linguaggio e la parola. Ad agosto è stata sottoposta a un intervento chirurgico al cervello, ma quando si è svegliata, ha scoperto die un nuovo, quello, da qui la diagnosi della sindrome dell’straniero.Althia Bryden ha raccontato che ora inserisce nelle discussioni, come intercalare, parole e manierismi italiani come “mamma mia” e “sì”, senza nemmeno rendersene conto.