Isaechia.it - Grande Fratello, la denuncia dell’ex non è l’unico motivo per cui Yulia Bruschi ha lasciato la casa? Il rumor

Leggi su Isaechia.it

Da qualche ora si sta rincorrendo sul web unriguardanteche avrebbe del sorprendente. L’indiscrezione, ripresa da diverse testate giornalistiche fra cui Fanpage.it, qualora si rivelasse fondata sarebbe davvero clamorosa.Sembrerebbe infatti che qualche utente abbia notato un pancino sospetto, dando il via a una fantasiosa ipotesi relativa al suo abbandono.Cheabbialadelnon solo per via dellama anche per una gravidanza a sorpresa come accaduto nei mesi scorsi a Ilaria Clemente?Sui social non si parla d’altro. Sono diverse le segnalazioni arrivate in direct a Deianira Marzano.Ecco cosa stanno scrivendo gli utenti a riguardo:Io sono convinta chesia uscita dallaper lama anche perché secondo me è rimasta incinta.