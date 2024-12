Lettera43.it - Google sotto inchiesta anche in Giappone: la Jftc indaga per pratiche monopolistiche

I problemi legati alle accuse di monopolio persembrano non essere vicini alla fine. Dopo l’partita negli Usa, con il Dipartimento di Giustizia ad accusare il colosso di Mountain View di «monopolio illegale», la società è finita nel mirinodellain. Si tratta della Japan Fair Trade Commission, di fatto l’Antitrustse, che ha messo la holding Alphabet al centro di un’per. Secondo i media locali, l’istruttoria sarebbe partita già nell’ottobre 2024 e ha al centro il ruolo del browser Chrome. Non un caso, visto che negli Stati Uniti è stato proprio Chrome il fulcro dell’del Doj, tanto da aver chiesto ala sua cessione per ripristinare la concorrenza., però, non vuole separarsi da una delle sue app più utilizzate.