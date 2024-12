.com - Fiorentina-Udinese 1-2, rimonta bianconera con gol di Lucca e Thauvin

Leggi su .com

(Adnkronos) – Seconda sconfitta di fila per lache si fare e perde 2-1 in casa contro l’. Al vantaggio di Kean all’8? su calcio di rigore, replicano nella ripresaal 4? eal 12?. In classifica i viola restano fermi in quinta posizione con 31 punti, insieme alla Juventus e con una gara, quella in casa con l’Inter, ancora da recuperare; mentre i friulani sono noni a quota 23. Davanti agli occhi di Edoardo Bove, che segue i suoi compagni dalla panchina per la prima volta dopo il malore del 1° dicembre con l’Inter, i padroni di casa partono forte e passano in vantaggio all’8? su rigore. Sottil punta Kristensen sulla sinistra dell’area e va giù nel contatto. Marcenaro inizialmente dice che è tutto regolare e ammonisce Sottil per proteste, poi rivede l’azione al Var e concede il rigore ai viola.