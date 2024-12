Game-experience.it - Dead Space 4, Glen Schofield ha proposto un’idea ad EA ma è stata rifiutata

, affiancato da Bret Robbins e Christopher Stone, figure chiave dietro il successo deloriginale, ha tentato di riportare in vita il franchise con4, senza però ottenere risultati positivi.Scofield ha infatti rivelato proprio in queste ore di aver presentato un pitch per il quarto capitolo ad Electronic Arts all’inizio del 2024, ma la risposta del publisher canadese èun cordiale rifiuto. Il papà di The Callisto Protocol ha raccontato che il team si è limitato ad un approccio preliminare, senza entrare nei dettagli, rispettando la decisione della società a cui dobbiamo EA Sports FC.Secondo quanto spiegato da Christopher Stone, il rifiuto di EA potrebbe essere legato ad un mercato videoludico in stagnazione, che rende i publisher più cauti nel prendere rischi.