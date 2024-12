Lanazione.it - Cortona, Bando aperto per un nuovo assistente sociale

Arezzo, 23 dicembre 2024 –per unProcedura selettiva per una posizione a tempo determinato, domande entro il 18 gennaio Il Comune dihaunper l’assunzione a tempo determinato di un. Le valutazioni, come illustrato nell’avviso pubblicato sul sito web https://comunedi.com/trasparenza/application/files/6117/3460/3527/Avviso-selezione-.pdf, avverranno per curriculum e colloquio. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di tutti i requisiti di accesso al pubblico impiego e del Regolamento Comunale per l'accesso agli impieghi, titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di, abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali; possesso di Pec e Spid e patente di guida cat.